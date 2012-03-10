В Екатеринбурге завершился многотысячный международный митинг вкладчиков «Системы МММ-2011». В нем участвовали сторонники пирамиды Сергея Мавроди из России, ближнего зарубежья и нескольких стран Западной Европы.



Время проведения выбрано неслучайно, поскольку в марте прошлого года начали принимать вклады.

На плакатах участвующих были изображены фигура Родины-матери с призывом регистрироваться в МММ-2011, «Не мешайте жить хорошо!», «Руки прочь от МММ!», «Хватит РАБотать!», «МММ – Вместе мы сила!», «Мавроди – наш рулевой». С призывом вступать в «МММ» выступали даже депутаты: депутат из Иркутской области обратился ко всем своим коллегам из свердловского парламента и другим депутатам с призывом показать народу пример и дружно вступить в МММ, потому что эта финансовая пирамида реально приносит деньги. Примерно к тому же призвал депутат из Заксобрания Винницкой области (Украина). Участники рассказывали журналистам, что приехали сюда добровольно, но поездку и проживание оплачивала «Система МММ-2011». На сцене выступали молодые музыканты, играли песни групп «Браво», «Звери» и других популярных коллективов. В финале акции прозвучала переделанная песня группы «Ляпис Трубецкой» «Капитал» со словами про пирамиду Сергея Мавроди. Митингующие танцевали. Также ближе к финалу на площади перед Окружным домом офицеров был организован сбор подписей за отставку свердловского министра инвестиций и развития Михаила Максимова – за его борьбу с законно оплаченной рекламой МММ и распространение негативной информации об этой компании.



Главной базой привезенных со всей России «вкладчиков» стал отель «Вознесенский». Сутки постоя здесь стоят около четырех тысяч рублей. Сюда, в гостиничный бар, после мероприятия стеклись активисты пирамиды. Судя по их настроению и количеству заказанного спиртного, праздник удался.



