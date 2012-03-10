Сергей Удальцов задержан за провокационные действия

В Москве задержаны координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и еще два человека "за организацию провокации". Около 60 человек вместе с Удальцовым предприняли попытку устроить несанкционированное шествие в районе Арбатской площади.



Задержанных доставят в отдел полиции для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Подобная ситуация была 5 марта, когда после разрешенного властями митинга оппозиции на Пушкинской площади началась несанкционированная акция.





