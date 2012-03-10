В Нижнем Новгороде дубинками разогнали шествие оппозиции, десятки задержанных

Полиция в Нижнем Новгороде задержала несколько десятков участников несанкционированной акции несогласных с результатами президентских выборов. Участники собрались у кинотеатра "Октябрь" на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской.

Они хотели маршем пройти до Нижегородского кремля. Акция началась в 15.00 мск, на митинге собралось порядка 200 участников. Они выкрикивали антиправительственные лозунги и жгли фальшфейеры.

Участники прошли несколько десятков метров, после чего были задержаны сотрудниками ОМОНа. Сотрудники полиции и правоохранительных органов сообщили в мегафон, что проведение акции не санкционировано, и попросили разойтись митингующих, иначе будут предприняты меры. Тем не менее колонна митингующих начала шествие по Большой Покровской. Сотрудники полиции посадили задержанных в автобус. Действовали они при этом очень жестко, применяли дубинки. Задержано порядка 50 человек.



Сейчас на Большой Покровской продолжают дежурить сотрудники ОМОНа, чтобы не допустить повторных акций.



