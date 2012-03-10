В Чувашии врачи получили возможность зарабатывать миллионы(ВИДЕО)

В Чувашии врачам, которые уезжают работать в деревню, теперь выделяют по миллиону рублей и новый дом. Пока таких врачей-миллионеров только восемь. Но согласны на переезд уже около ста человек.



По федеральной программе модернизации здравоохранения врачи, которые закончили обучение в прошлом году и работают в сельской местности, теперь получают денежные сертификаты.

Дефицит медицинских кадров в селах Чувашии сейчас составляет около 250 человек. В ближайшее время, рассчитывают в республиканском министерстве здравоохранения, свободных вакансий просто не останется.



«Сегодня, когда финансы пошли и люди увидели реально, что это работает — причем есть заявления и от тех докторов, которые работают в Чебоксарах, — сегодня они складывают полномочия в городских больницах, берут направления и уезжают в село», — говорит министр здравоохранения и социального развития Республики Чувашия Алла Самойлова.

Каждый сельский врач, ставший миллионером, свой миллион сможет потратить по личному усмотрению, но после получения сертификата подписывает договор, по которому обязуется в течение пяти лет работать в районной больнице.



Если раньше перед клиниками стояла проблема нехватки персонала, то теперь, скорее всего, надо будет устраивать конкурсный отбор специалистов на каждое вакантное место в сельской больнице.



