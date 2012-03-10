Ксения Собчак на митинге оппозиции на Новом Арбате предложила протестному движению сформировать позитивную повестку дня: свободные СМИ, преобразования в политической сфере, судебная реформа.



"Мы все знаем, против чего мы, а теперь мы должны очень быстро сформировать наше "за", — заявила Собчак на митинге.

Ксения считает, что если не будет сформулирована позитивная повестка, то вся борьба окажется бессмысленной

"Мы должны влиять на власть, мы должны сформировать наше "за", отметила известная телеведущая.

Между тем выступление Ксении Собчак сопровождалось свистом.



