Бекмамбетов на Арбате снимает фильм

Всех желающих участников митинга на Новом Арбате приглашают сняться в художественном фильме под рабочим названием «Митинг» Тимура Бекмамбетова. Для этого нужно найти людей с камерами и воздушными шариками с надписью «Кино».

Известный кинорежиссер со своей съемочной группой работал над фильмом и на прошлых митингах.

Люди идут на митинг со стороны станций метро «Арбатская». Они попадают туда через рамки металлоискателей. Полицейские досматривают личные вещи и ощупывают участников на предмет оружия и взрывчатки. Со сцены, которая установлена напротив кинотеатра «Октябрь», выступают организаторы сегодняшней акции.

Митинг проходит под лозунгом «Это — не выборы, это — не президент». Он разрешен до 16.00. Участники митинга требуют перевыборов: и парламентских, и президентских.