В Петербурге полиция задержала участников акции

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек за то, что они пытались провести несанкционированную акцию на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Полиция продолжает дежуить на площади.



Вчера в Интернете прошла информация о том, что оппозиция планирует провести несанкционированное шествие по Невскому проспекту.

Сегодня днем на площади Восстания собрались несколько десятков человек, один из которых начал раздавать белые листы бумаги и призывать людей "тихо-мирно пройти по Невскому проспекту". Он и еще несколько человек были задержаны. Сейчас на площади дежурят сотрудники полиции, в мегафон они призывают собравшихся разойтись, сообщает РИА Новости.



