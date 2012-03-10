Националисты уходят с митинга, сворачивая флаги

Лидер националистического движения "Русские" Дмитрий Демушкин сообщил, что уводит своих сторонников с санкционированного митинга оппозиции "За честные выборы", который проходит на Новом Арбате.



"Сегодня стало окончательно понятно, что либералы слили протест. Мы уводим отсюда своих людей, и участвовать в этом не намерены", сказал он.

Группа националистов растянула многометровый имперский флаг, который пришлось свернуть по рекомендации сотрудников правоохранительных органов. После беседы с полицией организаторы попросили националистов свернуть все имперские флаги, сообщает «Интерфакс».

По оценке Демушкина, из общего количества участников акции оппозиции активисты праворадикальных движений составляли около трети.



