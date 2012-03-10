В митинге оппозиции на Новом Арбате участвуют 8 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. У С. Удальцова четверится в глазах. В ГУ категорически опровергли заявления координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.

Сергей Удальцов ранее сообщил о 30 тысячах участников.

"Что касается заявления С. Удальцова , вероятно, по непонятным причинам, у него четверится в глазах", - отметили в пресс-службе, сообщает "Интерфакс".



