«Мы каким-то неловким образом расходуем ресурсы»

Те проблемы, которые стоят перед нашей страной, после выборов никуда не исчезли. Похоже, это понимает и избранный президент, и действующий тоже. Видимо поэтому, «тандем» без раскачки приступил к формированию нового кабинета министров. Специально для «АН» на вопрос «Что ждет Россию в ближайший год?» отвечает первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, международный гроссмейстер, чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта Анатолий Карпов:



О хлебе и знаниях



- Из задач, которые стоят перед страной и президентом в ближайший год, я назову наиболее актуальные. От того, как они будут решаться прямо сейчас, зависит наша жизнь на годы вперед.

Следует продолжить реформирование избирательной системы и демократические преобразования, внести серьезные коррективы в реформу системы образования, – это широко обсуждалось, и пожелания людей известны. Особенно важно решить нелегкую задачу с сельским образованием, ведь на нем держится жизнь села. Здесь требуется поддержка государства с тем, чтобы не закрывать сельские школы из-за недостаточного количества детей. Ведь уходит школа – умирает деревня. Также требуется существенная поддержка сельскому хозяйству, которое при вхождении в ВТО станет неконкурентоспособным. Продовольственная безопасность превыше всего, и в переходный период требуется особая позиция по отношению к развитию сельского хозяйства, - в этом вопросе мы не должны идти на поводу у ВТО.



«Как можно, не будучи участником блока НАТО, закупать у них вооружения!?»



- Что порадовало в предвыборных выступлениях и статьях, так это четкая позиция ныне избранного президента: мы не можем отдавать предпочтение иностранным интересам, когда они не соответствуют интересам России. Честно говоря, я вообще не понимаю, как можно, не будучи участником блока НАТО, закупать у них вооружения!? Ведь нет никакой гарантии в том, что там не будет заложен, скажем, некий электронный чип, с которым в какой-то момент они смогут сделать все, что захотят: обрушить вертолеты, вывести из строя электронику и т.п. (Кстати говоря, много лет назад, когда было построено посольство США, американцы знали, что оно напичкано подслушивающими устройствами, искали их, привозили специалистов, но так ничего и не смогли найти до тех пор, пока Бакатин не выдал всю схему.) Меня обнадежили планы президента вести перевооружение собственным оружием. Это даст толчок к возрождению нашей промышленной системы и всей экономики.



«Рейдерство – это наш бич!»



- Немедленного внимания требует и реформа судебной системы – она должна стать независимой, иначе ничего не получится. И вообще следует реформировать всю систему, которая обеспечивает жизнь наших граждан, дает рабочие места, защитить малый и средний бизнес, бороться с коррупцией, рейдерством. Последнее - это вообще наш бич! Рейдерство выталкивает из страны самых мобильных граждан, которые вынуждены освобождаться от бизнеса, уезжать или уходить в оффшоры, что для страны тоже очень плохо.



«Летом нас ожидает повышение тарифов»



- Именно этот год мне представляется очень важным. Будут подвижки на главных направлениях – тогда и поддержка станет еще больше. Но не будем забывать, что летом нас ожидает повышение тарифов. Оно продиктовано требованиями монополий, и правительству следует первым делом посмотреть, насколько эти цены соответствуют реальному положению дел и как-то их скорректировать. Нужно искать и использовать все возможности защиты интересов граждан.



«Это очень серьезный карт-бланш»



- Решая самые актуальные вопросы, нельзя откладывать и глобальные проблемы. Все важно и все взаимосвязано. Страна давно ждет программу действий по переходу от сырьевой экономики к технологически и промышленно развитой. Только грамотно продуманная и четкая программа поможет остановить инфляцию. Как получается, что при росте цен на нефть и росте капиталов, в стране параллельно растет дороговизна? Россия стала одной из самых дорогих стран. Ведь очевидно, что мы каким-то неловким образом расходуем ресурсы – нефтедоллары и доллары. Все, что мы привозим из-за границы, там постоянно дешевеет, а у нас то же самое почему-то постоянно дорожает. Как навести во всем этом порядок? У президента хватает опыта, и, думаю, он справится. Но, конечно, потребуется высокопрофессиональная команда. Он уже приступил к формированию нового состава правительства и своих помощников, потому что ничего нельзя откладывать, и все должно проявиться уже в ближайшие месяцы. Нужно соответствовать той поддержке, которую граждане России оказали Владимиру Путину, это очень серьезный карт-бланш.





















