Возможные провокации после митинга в Москве будут пресекаться

Ряд граждан планируют по окончании митинга оппозиции на Новом Арбате устраивать провокации, в том числе перекрывать магистрали и устанавливать палатки, однако полиция этого не допустит, сообщает ГУМВД по Москве.



Информация, которая поступает в ГУМВД России по Москве, свидетельствует о планах определенных групп граждан устроить по окончанию митинга ряд провокаций в виде зажжения файеров, перекрытия магистралей, установления палаточных городков. В связи с этим московская полиция официально предупреждает инициаторов подобных акций, что ответственность за их проведение будет полностью лежать на них, а все эти противоправные мероприятия будут пресекаться органами правопорядка в строгом соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.



