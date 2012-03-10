В храм Спаса-на-Крови будут возвращены Царские врата

В Петербурге воссоздано уникальное ювелирное произведение - Царские врата храма Воскресения Христова или Спаса-на-Крови. Они были утрачены в 1920-х годах ХХ века: от Царских врат остался лишь каркас. Реставраторам удалось преодолеть все сложности и вернуть вратам их исторический облик.



По данным пресс-службы ГМП «Исаакиевский собор», процесс воссоздания Царских врат длился целых восемь лет. Реставраторы действовали на основе ряда документальных свидетельств, зафиксировавших их прежний вид. В распоряжении экспертов оказались черно-белая фотография 1907 года и цветная литография «Освящение алтаря». Отдельной проблемой стало возвращение к использованию забытых технологий. «Для выполнения работ в уникальной технике горячей эмали не нашлось подходящих печей. Печи нужного размера пришлось специально изготавливать в Швеции», - отметил директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров. В результате сложнейшей работы Царские врата были отреставрированы - в итоге получилось ювелирное изделие высотой в 3 метра, весом в 600 килограмм.



На свое законное место в храм Спаса-на-Крови Царские врата вернутся 14 марта - в день памяти трагической смерти императора Александра II. Тогда же состоится Божественная литургия и чин освящения воссозданных Царских врат. Интернет-телеканал «Искусство ТВ» организует прямую трансляцию богослужения, которое проведет ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, епископ Гатчинский Амвросий.

Онлайн-включение начнется в 9 утра.