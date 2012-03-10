Оппозиция готовит митинг на 25 марта

В Петербурге представители оппозиционных движений намерены подать заявку на проведение митинга на Конюшенной площади 25 марта. По словам лидера «Русской партии» Николая Бондарика, санкционированную акцию планируется провести под девизом «Где ты был 5 марта?», сообщает "БалтИнфо".



Как пояснил Бондарик, этот вопрос адресован прежде всего парламентариям, которые не вышли к своим избирателям, выступившим против фальсификаций на выборах 5 марта. Ожидается, что в митинге будут участвовать представители оппозиционных движений из Москвы. Их имена пока не называются.



«Мы готовы дать слово всем желающим, в том числе тем четырем депутатам Заксобрания Петербурга, которые 5 марта были вместе со своим народом», - подчеркнул Бондарик.



В этот же день планируется провести автопробег в формате «Белых улиц».

Напомним, что 5 марта у Исаакиевской площади прошла несанкционированная акция, в ходе которой было задержано, по некоторым данным, около 480 человек. Всего на митинге собралось около 4 тыс. человек. Между тем оппозиционеры заявили, что не собираются прекращать свои акции, а 10 марта провести масштабное шествие по Невскому проспекту.