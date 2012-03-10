На Новом Арбате усилены меры безопасности

Через несколько часов на Арбате должен начаться митинг оппозиции, в связи с этим столичные полицейские усилили меры безопасности в этом районе. Начиная от метро "Арбатская" дежурят десятки полицейских.

Они стоят через каждые 20-30 метров друг от друга на пути к месту проведения митинга. Чем ближе к месту проведения митинга, к сцене, тем больше полицейских.

На прилегающей к станции метро "Арбатская" территории, на противоположной стороне от места проведения митинга на Новом Арбате, а также на пересечении Садового кольца и Нового Арбата стоят десятки полицейских автобусов, а также военных грузовиков.

Что касается самих митингующих, то пока никого их них на Новом Арбате нет.

Организаторы сейчас завершают приготовления к митингу, монтируется сцена. Очередной митинг "За честные выборы" будет проходить на Новом Арбате с 13.00 до 16.00. Организаторы планируют, что в акции примут участие до 50 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Главными героями митинга должны стать наблюдатели - политики, гражданские активисты, журналисты и блогеры, которые работали на президентских выборах 4 марта. Они расскажут о нарушениях и фальсификациях, с которыми столкнулись в день голосования на избирательных участках. Некоторые представители оппозиции уже заявили о том, что до инаугурации президента РФ в мае будут проведены еще несколько протестных акций.



