Вещество, вызывающее рак, обнаружено в составе Coca-Cola и Pepsi-Cola (ВИДЕО)

Производители Coca-Cola и Pepsi-Cola вынуждены срочно менять традиционный рецепт своих напитков - среди ингредиентов газировки обнаружили вещество, которое, вызывает рак.

Канцероген входит в состав карамели, с помощью которой делают цвет напитку. Изменения связаны с новым законом штата Калифорнии, который относит 4-метилимидазол, используемый в карамельном красителе, к числу канцерогенов.

Если производители не изменят состав, то уже со следующего месяца на этикетках Coca-Cola, Pepsi-Cola и диетических вариантов этих напитков появится предупреждение о их вреде.

Высокий уровень содержания 4-метилимидазола в Coca-Cola и Pepsi-Cola и диетических версиях этих напитков уже неоднократно обсуждался учеными, сообщает americaru.com.

Coca-Cola и Pepsi-Cola начали производить в США еще в конце XIX века. Каждую секунду в мире выпивают восемь тысяч стаканов газировки.