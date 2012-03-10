В Москве на Арбате сегодня состоится митинг "За честные выборы"
10 марта 2012, 08:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве на Новом Арбате сегодня состоится митинг "За честные выборы". Столичные власти санкционировали митинг на отрезке улицы Новый Арбат от Новинского бульвара до Гоголевского с 13:00 до 16:00 мск.
В случае необходимости обещают перекрыть движение на улице. На митинге выступят активисты, политики, журналисты, блогеры, которые были наблюдателями на президентских выборах в России 4 марта. Они расскажут о зафиксированных ими нарушениях и фальсификациях.
Московская полиция предупредила: пресечет все попытки нарушения закона на митинге "За честные выборы" 10 марта, в котором могут принять участие до 50 тысяч человек.