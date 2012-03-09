Посольство США сегодня упростило процедуру выдачи виз россиянам

В Москве с пятницы посольство США начало выдавать визы россиянам по упрощенной процедуре. Нововведение касается получателей американской туристической визы типа B1/B2 и типа C1/D (транзитной и для экипажей судов).

"Начиная с сегодняшнего дня, ряд заявителей на получение американской визы могут ее получить, не проходя обязательное интервью, в случае, если срок действия предыдущей американской визы завершился в течение последних 47 месяцев", - говорится на сайте американского посольства, передает Интерфакс.



При этом в пресс-релизе отмечается, что желающие получить американскую визу другого типа по-прежнему смогут получить ее без прохождения интервью, если срок ее действия истек в течение последних 11 месяцев.

Однако, если консульские сотрудники решат необходимым кого-то пригласить на личное собеседование, они имеют право это сделать.

"АН" писали, что соглашение об упрощении визового режима между Россией и США было подписано в ноябре минувшего года на полях шестого Восточноазиатского саммита, проходившего на острове Бали в Индонезии.