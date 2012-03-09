Полиция пресечет все попытки нарушения закона на митинге 10 марта

Московская полиция предупредила: пресечет все попытки нарушения закона на митинге "За честные выборы" 10 марта, в котором могут принять участие до 50 тысяч человек. Власти Москвы санкционировали митинг на отрезке ул. Новый Арбат от Новинского бульвара до Гоголевского с 13:00 до 16:00 мск.

Для оппозиционеров выделены пешеходная и парковочная зоны нечетной стороны улицы. Вход на мероприятие будет осуществляться со стороны станции метро "Арбатская", откуда нужно будет пройти по нечетной стороне ул. Новый Арбат до пересечения с Арбатским переулком.

Около дома № 11 по улице Новый Арбат будут установлены 38 рамок металлодетекторов. Еще 2 рамки, через которые смогут пройти только организаторы мероприятия и представители СМИ, будут находиться у дома 21 по Новому Арбату (на пересечении с Новинским бульваром), передает РБК.

Обеспечивать безопасность на акции будут около 2,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

"Любые попытки противоправных действий будут пресекаться в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а виновные привлекаться к установленной законом ответственности", - подчеркнули в ГУ МВД по Москве.

На митинге "За честные выборы" 10 марта в Москве будут дежурить порядка десяти общественных наблюдателей: члены Общественного совета при столичном ГУВД, а также уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Наблюдатели будут контролировать соблюдение закона как протестующими, так и сотрудниками правоохранительных органов.

В интервью Радио Свобода координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, акция пройдет под лозунгами "За честные выборы", "За честную власть" и "Путин - не наш президент". Предполагается, что люди, которые в день президентских выборов 4 марта работали наблюдателями, со сцены расскажут собравшимся о выявленных нарушениях.

Напомним, 5 марта митинг на Пушкинской площади закончился массовыми задержаниями.