В Саратове прошел митинг «За честные выборы»

В Саратове 9 марта на площади возле консерватории на санкционированный митинг Саратовского объединения избирателей «За честные выборы» собрались около 150 человек.

Митинг прошел под лозунгом «Путин, ты можешь нас не уважать, но оппозицию слушать обязан». В акции участвовали представители «Яблока», КПРФ, ЛДПР, движения «Солидарность», «Русского марша», оппозиционные группы «ВКонтакте».По данным пресс-службы ГУ МВД региона, в мероприятии оппозиции приняли участие не более 50 человек.



По данным полиции, никаких инцидентов возле консерватории не произошло.