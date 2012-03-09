Владелец Grand Hotel La Pace: Светлана Медведева сняла только два номера

Владелец пятизвездочного отеля Grand Hotel La Pace в итальянском курортном городе Монтекатини Стефано Пучи сообщил, что первая леди России Светлана Медведева действительно остановилась в его гостинице, но сняла только два номера.

По его словам, еще несколько комнат занято сотрудниками службы безопасности.Пучи опроверг сообщения итальянских газет, которые писали, что супруга российского президента арендовала фешенебельный отель в Тоскане на курорте Монтекатини-терма. Хозяин отеля сказал, что гости из России оплачивают только свои номера, пишет Газета.ру.

По стоимости номеров он сообщил, что «даже лучшие комнаты стоят меньше €1000, а одноместные в несколько раз дешевле».

Газета Il Tirreno опубликовала статью «Термы для первой русской леди», где назвала Светлану Медведеву «царицей в термах».

В службе протокола Светланы Медведевой подтвердили, что отдыхает она за собственный счет.