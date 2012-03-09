Оппозиция ограничится 10 марта флешмобами и пикетами

Организаторы митинга на Исаакиевской площади не исключают, что 10 марта они проведут в Петербурге серию флешмобов и пикетов. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщил сопредседатель движения «Солидарность» Всеволод Нелаев.



Оппозиция готовилась провести 10 марта шествие по Невскому проспекту под девизом «За честные выборы». Было подано три заявки, однако по каждой из них был дан отказ, напомнил Нелаев. В связи с этим оппозиционные движения, возможно, проведут не требующие согласований с властями мероприятия – серию флешмобов и одиночных пикетов. По словам Всеволода Нелаева, окончательного решения по их

проведению не принято, в данный момент идет обсуждение. «Нас сильно «подорвало» то, что многих наших активистов задержали», - отметил Нелаев.



Организаторов митинга на Исаакиевской площади (лидера петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову, лидера «Русской партии» Николая Бондарика, сопредседателя движения «Солидарность» Всеволода Нелаева, участника «Комитета за честные выборы» Артема Суслова и участника «Гражданского комитета» Евгения Клабукова) задержали в ходе несанкционированной акции протеста 5 марта и отпустили на свободу только 8 марта.



Всем оппозиционерам инкриминируют две административных статьи – о «неповиновении законному требованию сотрудника полиции» и о «нарушении установленного порядка проведения митинга».



