Путин посетил Чемпионат России для паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону
9 марта 2012, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Правительства Владимир Путин в пятницу посетил Чемпионат России для паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону. Премьер-министр пострелял по мишеням из биатлонной винтовки.
Из обычной биатлонной винтовки Путин закрыл три из пяти мишеней. После этого председатель Правительства воспользовался винтовкой для слабовидящих спортсменов. В этом случае результат оказался лучше: Путин закрыл четыре мишени, передает ИТАР-ТАСС.