Путин посетил Чемпионат России для паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону

Председатель Правительства Владимир Путин в пятницу посетил Чемпионат России для паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону. Премьер-министр пострелял по мишеням из биатлонной винтовки.

Из обычной биатлонной винтовки Путин закрыл три из пяти мишеней. После этого председатель Правительства воспользовался винтовкой для слабовидящих спортсменов. В этом случае результат оказался лучше: Путин закрыл четыре мишени, передает ИТАР-ТАСС.