Мать Юлии Тимошенко не приехала на свидание с дочерью в Качановскую исправительную колонию. Известно, что бывшего премьер-министра Украины навестила ее дочь Евгения. Около 10:30 она вошла на территорию колонии.

Вместо с дочерью Тимошенко к ней прибыл защитник - народный депутат Сергей Власенко. От общения с журналистами Е.Тимошенко отказалась, передает Интерфакс. Руководство Качановской исправительной колонии №54 предоставило разрешение на трехдневное свидание Тимошенко с матерью и дочерью в период с 9 по 11 марта.