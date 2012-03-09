Лидеров оппозиции отпустили на свободу

Задержанных 5 марта в ходе несанкционированной акции протеста на Исаакиевской площади лидеров несистемной оппозиции отпустили на свободу накануне, сообщает "БалтИнфо".



В общей сложности лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта (ОГФ) Ольга Курносова, лидер «Русской партии» Николай Бондарик, сопредседатель движения «Солидарность» Всеволод Нелаев, участник «Комитета за честные выборы» Артем Суслов и участник Гражданского комитета Евгений Клабуков провели в полиции трое суток.

Всем оппозиционерам инкриминируют две административных статьи – о «неповиновении законному требованию сотрудника полиции» и о «нарушении установленного порядка проведения митинга».



При этом в четверг у Ольги Курносовой было два судебных заседания, и оба раза дело завершилось переносом. Причем одно из дел перенесено на 10 марта. Лидер петербургского ОГФ связывает это решение с планами оппозиции по поводу проведения шествия по Невскому проспекту «За честные выборы» именно в этот день. Напомним, что ранее власти отказались согласовывать данную акцию.



Николаю Бондарику, Всеволоду Нелаеву и Евгению Клабукову придется заплатить по тысяче рублей штрафа за ночь, проведенную в комнате для составления протокола. Суд над ними по данному поводу уже прошел. Ольге Курносовой он еще предстоит.



Рядовых участников акции протеста выпустили еще раньше.



Как сообщалось, на митинге оппозиции на Исаакиевской площади в Петербурге были задержаны 370 человек. Кроме того, полицейским удалось задержать хулигана, бросившего бутылку с зажигательной смесью в ведомственный автомобиль. Им оказался студент одного из городских вузов 1991 года рождения.