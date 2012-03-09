На митинге на Новом Арбате слово дадут активистам всего политического спектра

На митинге оппозиции, который пройдет в Москве 10 марта, слово будет предоставлено активистам всего политического спектра. В первую очередь, выступят те политики, которые в день президентских выборов работали наблюдателями.

Дата следующей акции будет согласована на митинге на Новом Арбате, сообщил лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. "Завтра мы на митинге посоветуемся относительно даты следующей акции и примем решение", - сказал Удальцов в интервью "Интерфаксу". Слово будет предоставлено всем: "И либералам, и левым, и патриотам, представителям Лиги избирателей", отметил Удальцов. "Основные лозунги митинга: "За честные выборы", "За честную власть" и "Путин - не наш президент", - сказал координатор "Левого фронта".