Памяти Артема Боровика

Двенадцать лет назад 9 марта 2000 года ушел из жизни выдающийся российский журналист, писатель, общественный деятель, за свою короткую жизнь много сделавший для того, чтобы в России существовала и активно действовала свободная журналистика, рассказывающая не только о добре, но и направленная против всякого обмана и воровства – от материального до политического.

Благотворительный Фонд имени Артема Боровика, созданный вскоре после его гибели, благодарит всех, кто помогает продолжать дело выдающегося журналиста и человека, ушедшего от нас так рано.

Все мы помним слова Артема: «Если журналист смог сказать правду, его жизнь не прошла зря…»