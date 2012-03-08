У главы Роскосмоса Владимира Поповкина появится еще один заместитель

Владимиру Поповкину разрешили увеличить число заместителей до шести вместо пяти. В Федеральном космическом агентстве (Роскосмос) появится еще один первый заместитель руководителя.

Соответствующее постановление правительства размещено на сайте кабинета министров. В настоящее время у Поповкина пять заместителей: Виталий Давыдов, имеющий также статус статс-секретаря, Сергей Пономарев, Сергей Савельев, Анатолий Шилов и Александр Лопатин.