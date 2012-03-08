В Барнауле построили станцию очистки и обеззараживания воды

В Барнауле ввели в эксплуатацию станцию очистки и обеззараживания воды стоимостью 150 млн руб. В рамках проекта компания ООО "Барнаульский водоканал" построила в микрорайоне "поселок Южный" два резервуара чистой воды.

Также компания построила резервуар промывной воды объемом 150 куб. м, производственное здание, в котором располагается насосная станция. В микрорайоне "поселок Южный" проживают 25 тысяч жителей, передает РБК. Последние 53 года местные жители пили воду с повышенным содержанием железа и марганца. Запуск новой станции позволит полностью снять вопрос о качестве воды.