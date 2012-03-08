Marussia Николая Фоменко привлекает женщин на Женевском автосалоне (ВИДЕО)

В Швейцарии в четверг открылся Женевский автосалон для посетителей. Около 180 новинок европейского и мирового автопрома в течение 11 дней смогут посмотреть все желающие. По прогнозам организаторов, таковых найдётся около 700 тыс человек.

Свои последние разработки на Салоне представили 260 компаний из 30 стран мира, в общей сложности 700 моделей.

За два дня до официального открытия салона в выставочный центр "Палэкспо", на 110 тыс кв м которого в начале марта традиционно проходит Салон, допустили журналистов и представителей автопромышленности, ставших первыми свидетелями мировых премьер, сообщает ИТАР-ТАСС.

Marussia Motors - первая российская компания, запустившая в серийное производство спортивные автомобили премиального класса представила автомобиль Marussia B2, производство которого будет налажено в Финляндии. Планируемый объем сборки - до 1500 автомобилей в год. Как заявил президент Marussia Motors Николай Фоменко, впервые в истории автомобиль, полностью разработанный российскими конструкторами и дизайнерами, будет производиться в Европе.

Интересно, что совместный стенд Marussia Motors и Valmet Automotive сильно заинтересовал женевскую публику. Для Женевского автосалона Marussia подготовила автомобиль матового серого цвета.

Среди самых ожидаемых новинок было третье поколение Audi A3, новый Mercedes-Benz А-класс. Сразу несколько автопроизводителей презентовали в Женеве пятидверные версии своих компактных автомобилей - Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat 500L.

Французские производители "Пежо" и "Ситроен" представили свои кроссоверы Peugeot 4008 и Citron С4 Aircross, а японский автогигант Mitsubishi привез на берега Женевского озера давно обещанное третье поколение внедорожника Outlander на полностью новой платформе.

Как всегда, на Салоне нет недостатка в автомобилях для любителей большой скорости, готовых платить за нее большие деньги. Итальянская компания Ferrari презентовала свое самое быстрое и мощное купе - F12 Berlinetta. Автомобиль с 12-цилиндровым двигателем объемом 6,3 литра и мощностью 740 лошадиных сил способен разгоняться до скорости 340 км в час.

Одной из самых необычных машин Салона можно назвать прототип кроссовера от Bentley EXP 9 F с дизайном "на любителя". Стоимость автомобиля, концептуальная версия которого оснащена 12-циллиндровым двигателем с двумя турбинами, не называется.