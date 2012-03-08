Саакашвили призвал мужчин беречь наилучшую часть Грузии

Не только 8 марта, но и каждый день в году должен быть женским праздником,заявил Михаил Саакашвили. Президент Грузии считает, что женский день должен отмечаться ежедневно и призвал мужчин беречь наилучшую часть Грузии.

"Некоторые говорят, что мы не должны праздновать 8 марта, поскольку это коммунистический праздник, придуманный Кларой Цеткин, но, по-моему, женский день должен отмечаться ежедневно", - говорится в поздравлении, распространенном Саакашвили на его официальной странице в социальной сети "Facebook". Саакашвили пожелал женщинам счастья, хорошего настроя и чтобы каждый день был лучше предыдущего.