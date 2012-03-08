Проект "Сколково" насчитывает примерно 600 компаний-резидентов. 20 из них - крупные якорные партнеры проекта, заявил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

Всего в "Сколково" будет примерно 1200 компаний-резидентов, отметил Вексельберг. По его словам, в развитии проекта "Сколково" "стоит задача создать, прежде всего, среду, максимально комфортную для поддержки и продвижения научных проектов", передает Интерфакс. "Поэтому инновационный город "Сколково" будет включать все необходимые для этого компоненты", - заявил Вексельберг.