На Красной площади пресекли несанкционированную акцию

В Москве сотрудники полиции в четверг, 8 марта, пресекли несанкционированную акцию на Красной площади. Для проведения профилактической беседы в отделение полиции были доставлены семь человек.

По данным ГУ МВД России по Москве, задержанные попытались провести несогласованную акцию на Красной площади. Незаконное мероприятие было пресечено сотрудниками полиции, передает Интерфакс. Ранее о семи задержанных оппозиционерах сообщила пресс-секретарь "Солидарности" Ольга Шорина.