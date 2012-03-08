На Красной площади пресекли несанкционированную акцию
8 марта 2012, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сотрудники полиции в четверг, 8 марта, пресекли несанкционированную акцию на Красной площади. Для проведения профилактической беседы в отделение полиции были доставлены семь человек.
По данным ГУ МВД России по Москве, задержанные попытались провести несогласованную акцию на Красной площади. Незаконное мероприятие было пресечено сотрудниками полиции, передает Интерфакс. Ранее о семи задержанных оппозиционерах сообщила пресс-секретарь "Солидарности" Ольга Шорина.