Сторонники Юлии Тимошенко передали ей в колонию цветы и торт

Сторонники Юлии Тимошенко передали ей цветы, торт и письма с поздравлениями с 8 марта. В Харькове проходит митинг сторонников экс-премьера. Акция проходит под стенами Качановской исправительной колонии.

Участники митинга начали перебрасывать принесенные с собой цветы через забор. "Мы передаем ей цветы воздушным путем - как воздушный поцелуй", - сказал народный депутат (фракция "БЮТ-Батькивщина") Владимир Филенко. Об этом сообщает Интерфакс. После того, как ворота открыли и сторонникам разрешили зайти на территорию колонии, они передали цветы и торт для Тимошенко администрации колонии.