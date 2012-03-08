Медведев произвёл зачистку мундира МЧС: уволил четырёх генералов

Дмитрий Медведев в четверг подписал указ об освобождении от должности сотрудника противопожарной госслужбы, федерального гражданского госслужащего и военнослужащих войск минобороны РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности четверых начальников главных региональных управлений МЧС.

Отправлены в отставку начальники главных управлений МЧС по Забайкальскому краю генерал-майор Вячеслав Корольков, по Ростовской области генерал-майор Виктор Шкареда, а также по Чеченской Республике Руслан Яхьяев.

Кроме того, освобожден от должности начальник Южного регионального центра МЧС генерал-майор Александр Колупаев, передает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания.