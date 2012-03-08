Дивную кошку Люську за длинный язык греет кроличья семья на Ставрополье

В селе Дивном на Ставропольщине творятся истинно чудные дела. Кошка Люська в одном из сельских подворий взяла шефство над кроликами: чистит им шубки, от мышей охраняет. Взамен получает тепло их сердец. Буквально.

Минувшую зиму, несмотря на тридцатиградусные холода, Люська прожила, что называется, с повышенным комфортом: от суровых морозов она спасалась натуральным кроличьим мехом.

Ушастым было всего два месяца, когда кошка прописалась в крольчатнике, теперь они превосходят квартирантку и размером и массой. И хоть морозы уже позади, они все равно спят, тесно прижавшись друг к другу.

"Как кролики допустили в свою семью кошку, остается загадкой, – рассказывает. – Ведь они трудно привыкают даже к своим сородичам из другого помета – дерутся, кусают друг друга. Каково же было мое удивление, когда однажды я вошел в сарай, а кошка лежит на сене вперемешку с кроликами", - делится владелец разномастного хозяйства Владимир Дмитриев из села Дивного, сообщает газета "Ставропольская правда".

Дело в том, что стресс кроликов может вызвать даже ненароком залетевшая в крольчатник бабочка или показавшаяся из норки мышка. Ушастый грызун в постоянном напряжении: строение глаз у него такое, что он способен смотреть назад, не поворачивая головы. Если зверек перепуган, он может подпрыгнуть в высоту на целый метр или с разбегу смертельно удариться о стену.

Кошка любит ухаживать за зверьками: она чистит их мех, облизывает уши, а это по законам животного мира является демонстрацией высшего расположения.

"Но все не так уж бескорыстно, – Дело в том, что в жире, выделяемом их ушами, содержится витамин Д, и кролики сами любят облизывать лапы после умывания", – поясняет хозяин домовладения.

А еще Люська постоянно охотится на мышей: они представляют для кроликов серьезную опасность, так как являются переносчиками болезней, а кошка не прочь ими подкрепиться.