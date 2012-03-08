Петербуржец заплатил за миллион евро российскими рублями

Петербургские таможенники «разбогатели» почти на миллион евро – автомобиль, груженый валютой, они остановили недавно на пропускном пункте «Брусничное». Незадекларированные деньги на сумму около 950 тысяч, нашли у пассажира «Фольксвагена», которым оказался двадцатипятилетний петербуржец.



Наличные таможенники выискали в ручной клади – увы, заранее о перевозке валюты пассажир им не сообщил, как признался сам, по незнанию правил декларирования.



- Несмотря на это свою вину гражданин полностью признал, - рассказали в пресс-службе Выборгской таможни. – В отношении него возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа.