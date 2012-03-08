Наконец-то наступило 8 Марта – день, когда все мужчины могут особенно проявить себя! Специально для «АН» на вопрос «Какой подарок будет лучшим для женщины в этот день?» отвечают…



Михаил Веллер, писатель, философ:

«Может, она обмолвилась…»

- Какого-то универсального и единого подарка, по-моему, в природе не существует. Именно поэтому и надо дарить то, что женщине больше всего нравится и хочется, что принесет ей больше всего счастья. Может, она обмолвилась о какой-то необходимой в хозяйстве вещи, какой-то мелочи, и уже давно забыла про это сама. А к женщине надо прислушиваться всегда, каждый день, каждый час, и нужно хорошо понимать, что же ей хочется.



Никита Белых, губернатор Кировской области:

«У меня пока не получается»



- К сожалению, подарок на 8 Марта не заменит то отсутствие внимания, которое было на протяжении всего года. Надо вообще тратить на нее все время, которое есть, но у меня, к сожалению, пока не получается. Нужно подарить все свое внимание и время, которое можно потратить только на нее…

Алексей Леонов, летчик-космонавт, Дважды Герой Советского Союза:

«Нужно быть просто нормальным человеком»

- Может быть, взять и вдвоем с женой сходить в ресторан или кафе и просто посидеть, поговорить... В нашей семье это всегда очень ценилось. Хотя мы оба жутко не любим рестораны, но просто можно зайти и поговорить - и не потому что сегодня Международный женский день и так принято. А что еще – не знаю. Разве что к этому дню зарплату заранее домой принести? Наверное, всегда нужно быть просто нормальным человеком, принести ей цветочек и напомнить, что сегодня – женский праздник.

Роман Карцев, народный артист России:

«Подарить себя самого…»

- По-моему, надо подарить себя самого - во всех планах. Это означает и любовь, и доверие, и цветы, а не сразу под одеяло нырять. Нужно отдавать себя по частичке, а в итоге – целиком.











