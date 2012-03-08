К 8 Марта награждены 155 работниц КнААПО

К 8 Марта 155 работниц Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения за большой личный вклад в производство и достижение высоких показателей в труде награждены благодарностями генерального директора предприятия и памятными подарками.

Как отметил в праздничном приказе генеральный директор ОАО "КнААПО" Александр Пекарш, работницы авиаобъединения обладают качествами, которые позволяют создавать не только деловую атмосферу в коллективе, но и способствуют развитию теплых дружеских отношений.

«Благодаря их заинтересованности в результатах деятельности, успешности, деловым и личным качествам авиационное объединение достигло больших успехов в области самолётостроения» - подчеркнул Александр Пекарш. Генеральный директор ОАО «КнААПО» поздравил женщин предприятия с 8 Марта, поблагодарив за работу, за особые душевные качества, пожелав любви, радости, удачи.

В становление и развитие Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения вложен большой труд работниц завода. В нелегкие 30-е годы, когда комсомольский авиационный только начинался, в годы Великой Отечественной войны, в период послевоенного строительства, в перестроечные 90-е работницы завода, наравне с мужчинами, участвовали в решении многих вопросов любой сложности.

Сейчас около половины трудового коллектива завода - женщины, они успешно работают на всех направлениях производства, сохраняя трудовые традиции комсомольского авиационного предприятия.