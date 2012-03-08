В мире по-разному празднуют женский день 8 марта

В четверг в нескольких десятках стран мира проводится Международный женский день. С 1977 года мероприятия, посвященные Дню борьбы за права женщин и международный мир приурочиваются ООН к 8 марта.

Страны, в которых официально отмечается праздник 8 марта: Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай (официально обыкновенный для всех рабочий день), Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар (выходной только для женщин), Молдова, Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.

В разных странах протоколы празднования Женского дня разные.

В Китае он "слизан" с советского. Особенно строго его придерживаются на севере КНР: торжественное собрание на предприятии, в райкоме партии, общегородское собрание. И на каждом чествуют лучших женщин, победительниц социалистического соревнования, лучше всех работавших в прошедшем году. Хотя в Поднебесной этот день не отмечен красным в календаре, подарки мужчины дарят так же, как у нас, и выбирают их не менее тщательно, - сообщает портал Школа жизни.

Во Франции - 8 марта этот праздник официально считается Днем борьбы женщин за свои права, но не более того. Во всяком случае, в этот день у французских мужчин как-то не принято дарить подарки женщинам, мыть посуду и подметать полы.

В Италии 8 марта считается Женским днем. Только празднуют его женщины своими компаниями, без мужчин, отдыхая после работы в кафе или ресторане. В Риме во многих ресторанах в этот день женщины могут совершенно бесплатно посмотреть мужской стриптиз.

Немцы ФРГ, забыв о родоначальнице Международного женского дня – Кларе Цеткин, праздник практически не отмечают, о нем помнят разве только в среде русских эмигрантов да в семьях восточных немцев, живших на территории бывшей ГДР.

В Болгарии женщины в этот день получают поздравления не только в семье, но и на работе, поскольку праздник не является выходным днем. В последнее время там женщины сами стали душевнее поздравлять друг друга в Международный женский день, чем мужчины, которые слегка охладели к празднику, считая его "пережитком социалистических времен".

С 2007 года в Латвии 8 марта, потерявшее в 1991 году статус праздника, вновь его обрело. Празднуют Международный женский день, согласно статистическим опросам, не менее 80% населения. Латвийских женщин в этот день мужчины обязательно радуют своим вниманием и подарками.

А вот японцы, хотя и не отмечают Международный женский день, но балуют в марте своих женщин сразу двумя праздниками: 3 марта – отмечая Праздник девочек (или Праздник персиков), и 14 марта – празднуя Белый день, когда женщины получают подарки от своих возлюбленных, которых они одарили в День святого Валентина. Так сложилось, что в Японии 14 февраля только женщины дарят подарки своим возлюбленным.

Как бы ни относились к дню 8 марта в других странах, в России это настоящий праздник для любимых и ненаглядных, для мам и подруг, для девушек и девочек.