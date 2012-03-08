Самое большое количество миллиардеров в мире проживает в Москве
8 марта 2012, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве проживает самое большое количество миллиардеров в мире. Согласно версии журнала "Форбс", обнародовавший в среду список богатейших людей планеты, в российской столице сейчас живут 78 человек с миллиардным состоянием.
Москва обогнала в этом году по этому показателю Нью-Йорк и Лондон. По данным издания, в Нью-Йорке — 58 богачей, в Лондоне - 39. Выше всех российских бизнесменов – на 28-ю строчку рейтинга – удалось подняться Алишеру Усманову.
У него $18,1 миллиарда. На 41-м месте оказался акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, 45-я и 46-я строчки – за гендиректором "Северстали" Алексеем Мордашовым и владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным.
Состояние Михаила Прохорова журнал оценил в $13,2 млрд, поместив на 58-ю строчку рейтинга.
Напомним, Алишер Усманов возглавил список самых богатых россиян благодаря соцсетям.