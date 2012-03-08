Правозащитница: с правами женщин в России не всё хорошо

Известная правозащитница глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева сегодня, 8 марта, в Международный женский день, заявила, что ситуация с правами женщин в России пока не слишком хорошая.

«Чуть лучше, чем в СССР» - отметила Алексеева. Глава МХК отметила, что неравноправие полов в нашей стране проявляется в неравной оплате труда мужчин и женщин, а также в том, что женщины недостаточно представлены в органах законодательной и исполнительной власти и в ряде профессий.

Правозащитница также сообщила, что серьезной проблемой пока остается и домашнее насилие.

«Существует еще очень серьезная проблема, о которой мало говорят, – проблема домашнего насилия. Бьют не только детей, но и женщин, как более слабых», – сказала Алексеева в интервью Интераксу.

Правозащитница заявила: «Во власти возможности для женщин – это судейский корпус, в гражданском секторе – это неправительственные, общественные организации. Среди руководителей этих организаций женщины преобладают».