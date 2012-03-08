На Земле сегодня начинается сильная магнитная буря. Из-за несколько крупных вспышек на Солнце образовался усиленный поток заряженных частиц плазмы, и сегодня он должен достигнуть земной атмосферы.

По данным НАСА, солнечная вспышка стала самой сильной за последние пять лет. Американские астрофизики предупредили, что магнитная буря может привести к нарушению работы линий электропередачи, систем глобального позиционирования и приборов радиосвязи.

Это также может сказаться на работе мобильной связи.

Наиболее заметно действие солнечной бури в приполярных областях. 8 и 9 марта будут наблюдаться особенно сильные полярные сияния – свечение верхних слоев атмосферы.