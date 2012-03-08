В Петербурге активисты требуют освободить своих товарищей

Одиночные пикеты в поддержку «узников Исаакиевской площади» продолжатся – о своем намерении и дальше протестовать против задержания пятого марта организаторов и активистов акции «За честные выборы» заявили представители оргкомитета. По их словам, протесты продолжатся до тех пор, пока все задержанные не окажутся на свободе.



Вчера в Петербурге уже прошла серия одиночных пикетов – протестующие требовали освободить националиста Николая Бондарика и руководителя петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову:

- Акции будут проходить на петербургской Площади Свободы (у входа в метро «Гостиный Двор») и у городских станций метро, начиная с полудня, - обещают оппозиционеры.



По их словам, в качестве лозунгов будут озвучены основные требования: ««Свободу политзаключенным!», «Свободу Николаю Бондарику и Ольге Курносовой!», «Свободу узникам Исаакиевской!».