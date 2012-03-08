После реконструкции на Невском открывается обитель дореволюционной богемы

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! - восторгался Игорь Северянин в начале двадцатого века. - Удивительно вкусно, искристо и остро! Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!



История утаивает, где поэт закупался такими ананасами. Но свидетели дореволюционного Петрограда помнят, что такие изыски водились в Елисеевском магазине на Невском. Спустя почти столетие обитель богемы вновь распахнет свое двери для посетителей. В Международный женский день "Елисеевский" открывается после масштабной реконструкции.



Внутри с снаружи все также как и на дореволюционных карточках. Только цвета не черно-белые. Колониальный интерьер, на прилавках солонина, кондитерские изыски, сыры, сардины, оливковые масла... А посредине зала в стиле модерн - огромный ананас. Судя по размерам из генно-модифицированного двадцать первого века. К счастью, не настоящий, муляж.

- Разве такой был в исторических интерьерах магазина? - поинтересовались корреспонденты "КП", побывавшие на открытии магазина.Внутри и снаружи все как на дореволюционных карточках.



- Нет, - покачал головой управляющий. - Но духу дореволюционного Петербурга он вполне соответствует. Модерн. В начале двадцатого века было очень модно размещать в торговых залах и особняках экзотические растения.



Пожалуй. Не исключено, что Игорю Северянину такой ананас вполне бы пришелся по нраву. И даже по вкусу. Естественно, не в буквальном смысле слова.