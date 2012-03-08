Супруга президента Светлана Медведева отдыхает за свой счет

Супруга президента России Светлана Медведева в эти дни отдыхает на итальянском курорте Монтекатини в Тоскане. Почти неделю первая леди проведет в знаменитом пятизвездочном СПА-курорте Grand Hotel La Pace.

Информацию о том, что Светлана Медведева целиком сняла пятизвездочный отель, сообщил живущий в Италии российский журналист Андрей Мальгин.

Итальянское агентство ANSA передало, что на прошлой неделе российский посол в Италии совершил необходимые приготовления к приезду супруги российского президента.



По данным итальянских СМИ, Светлану Медведеву поселили в императорском люксе пятизвездочного отеля Grand Hotel & La Pace. Как утверждает ANSA, супругу президента сопровождают около 30 человек. Они занимают один этаж. Остальные номера отеля пустуют. Это было главное требование высокопоставленной гостьи, передает радиостанция Коммерсантъ-FM.

Grand Hotel & La Pace — самый известный и самый старый отель Монтекатини-Терме. Он существует с 1870 года. В нем отдыхали Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Мэри Пикфорд, Орсон Уэллс, герцоги Савойские и Виндзорские, принц Ранье и Грейс Келли, Джина Лоллобриджида и Хулио Иглесиас.

В последние годы был возведен новейший СПА-комплекс площадью 800 квадратных метров, передает bfm.ru. В него входит бассейн с гидромассажем. В отеле 138 номеров. Есть гольф-клуб, теннисный корт, множество конференц-залов и ресторанов, а также парк площадь 20 тысяч квадратных метров — для пробежек и отдыха на природе.

Воды Монтекатини берут начало в подземном резервуаре на глубине 60-80 метров. Они принадлежат к группе хлоридо-сульфато-содовых и считаются бактериологически чистыми. Чаще всего такие воды используют при лечении заболеваний пищеварительного аппарата и при нарушении обмена веществ. Грязелечение используется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В Тоскане чудесный климат.