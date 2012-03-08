В Москве пройдут одиночные пикеты в защиту участниц «Pussy Riot»

В Москве сегодня пройдут одиночные пикеты в защиту феминисток - участниц панк-группы «Pussy Riot». Плакаты в защиту певиц Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной из «Pussy Riot» появятся у здания Главного управления ГУВД по Москве.

Адвокат арестованных активисток Николай Полозов сообщил, что пикетчики потребуют изменить меру пресечения участницам группы. Обе молодые женщины – матери, обеим грозят длительные сроки лишения свободы из-за выступления - панк-молебна - в Храме Христа Спасителя.

Напомним, 21 февраля, пять девушек скандальной панк-группы Pussy Riot, одетые в яркие костюмы, с лицами, скрытыми под масками, подошли к алтарю в Храме Христа Спасителя и устроили танцы прямо перед иконостасом. При попытке их схватить они убежали.

Сообщения о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» появились 26 февраля – в Прощеное воскресенье. В Интернете накануне было распространено обращение православных верующих, в котором подписавшиеся призвали Патриарха Кирилла ходатайствовать в суде в защиту девушек.

Девушкам грозит до семи лет лишения свободы.