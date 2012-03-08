Журналистку Ульяну Малашенко в больнице навестил полицейский

Журналистку радиостанции «Коммерсант FM» Ульяну Малашенко в больнице навестил сотрудник московской полиции. Полицейский принес Малашенко, получившей травму головы во время митинга 5 марта, цветы.

В своем микроблоге корреспондент написала, что сотрудник МВД был «явно не в теме и задавал смешные вопросы», передает «Эхо Москвы». Напомним, во время митинга 5 марта полицейские ударили Малашнеко резиновой дубинкой по голове. Врачи обнаружили сотрясение мозга.

Накануне главный редактор радиостанции Дмитрий Солопов обратился с открытым письмом к начальнику столичной полиции Владимиру Колокольцеву.

Колокольцев поручил своим подчиненным разъяснить рядовым, что журналисты выполняют важную для общества работу. Он потребовал от всех руководителей столичной полиции срочно провести разъяснительную работу с сотрудниками с тем, чтобы они не нарушали права журналистов на митингах.

Напомним, закон «О полиции» прямо запрещает сотрудникам правоохранительных органов использовать резиновые дубинки против женщин.