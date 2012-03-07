В Москве открывается выставка орхидей

Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться редкими видами орхидей на выставке в Ботаническом саду. Выставка орхидей пройдет с 8 по 17 марта в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Посетители смогут увидеть редкие растения из частных коллекций, получить консультации по вопросам выращивания орхидей в домашних условиях, обсудить особенности и узнать секреты выращивания и ухода, как редких видовых растений, так и привычных гибридов.

Выставка посвящена столетию Московского общества любителей орхидей.