В Москве открывается выставка орхидей
7 марта 2012, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться редкими видами орхидей на выставке в Ботаническом саду. Выставка орхидей пройдет с 8 по 17 марта в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".
Посетители смогут увидеть редкие растения из частных коллекций, получить консультации по вопросам выращивания орхидей в домашних условиях, обсудить особенности и узнать секреты выращивания и ухода, как редких видовых растений, так и привычных гибридов.
Выставка посвящена столетию Московского общества любителей орхидей.