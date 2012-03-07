ЦИК РФ объявил официальные результаты президентских выборов

ЦИК РФ 7 марта официально утвердил результаты президентских выборов. Владимир Путин набрал 63,6 % голосов. На заседании Центральной избирательной комиссии России, посвященном подведению итогов голосования по выборам на высший государственный пост, объявлено, что явка на выборы составила 65,34 %, передает Интерфакс.

Согласно официальным результатам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 17,18% голосов, Михаил Прохоров - 7,98%, Владимир Жириновский - 6,22% и Сергей Миронов - 3,85%.

Заседание ЦИК по выборам не обошлось без предложения отставки главы Владимира Чурова. Член ЦИК РФ с правом совещательного голоса Кирилл Сердюков на заседании комиссии поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Центризбиркома.

Вопрос был поставлен на голосование, в результате которого за внесение в повестку дня проголосовал только один из членов ЦИК с правом решающего голоса, поэтому вопрос не прошел, передает РИА Новости.

Сердюков практически на каждом заседании пытался внести в повестку дня предложение об отставке Чурова. Это предложение еще ни разу не проходило.