Колокольцев разберется с полицейскими, избившими журналистку

Начальник ГУ МВД по Москве Владимир Колокольцев отреагировал на открытое письмо главного редактора радиостанции "Коммерсантъ FM" Дмитрия Солопова.

Солопов сообщил Колокольцеву, что во время выполнения служебного задания по освещению событий, происходящих в центре Москвы, сотрудниками московской полиции была избита Ульяна Малашенко.

Малашенко попала в больницу с сотрясением мозга, после того, как полицейские нанесли ей удары по голове дубинкой.

В среду стало известно, что Колокольцев намерен лично проверить данные об избиении полицейскими корреспондента Малашенко во время несанкционированной акции на Лубянской площади.

Руководитель пресс-службы столичного главка Елена Алексеева сообщила, что Владимир Колокольцев в категоричной форме потребовал от руководителей срочно провести разъяснительную работу с сотрудниками, задействованными при проведении массовых мероприятий.

Полицейские, которые станут игнорировать журналистские удостоверения, будут наказаны.